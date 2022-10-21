انخفاض الأسهم الأوروبية مع هيمنة مخاوف التضخم

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي (الجمعة 21-10-2022) مع تنامي المخاوف من أن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ستحتفظ بموقفها المتشدد إزاء التضخم مع خروج بيانات أرباح ضعيفة من عدد كبير من الشركات، من بينها أديداس، مما زاد من المخاوف بشأن حدوث ركود.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.6 بالمئة، بعد أن كان أغلق على ارتفاع أمس الخميس عقب استقالة ليز تراس من رئاسة وزراء بريطانيا. ومع ذلك، حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3 بالمئة.

وانخفض سهم أديداس 9.5 بالمئة بعد أن خفضت شركة صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله بسبب ضعف الطلب. وتبعتها شركة بوما المنافسة بهبوط قدره 7.3 بالمئة.

وتراجعت أسهم قطاع التجزئة 3.2 بالمئة لتقود خسائر القطاعات الأخرى. وكانت بيانات قد أظهرت أن المتسوقين البريطانيين قلصوا إنفاقهم بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر أيلول.

من المتوقع أن تزيد أرباح الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 في الربع الثالث بنسبة 28.4 بالمئة على العام السابق، وفقا لأحدث تقديرات رفينيتيف.