انخفاض التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 13.9% في يوليو

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9 بالمئة في يوليو تموز من 14.9 بالمئة في يونيو حزيران.

وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات في المدن ثلاثة بالمئة إجمالا مقارنة مع يونيو حزيران 2025، لكنها ارتفعت 3.4 بالمئة مقارنة مع يوليو تموز 2024.

وتراجع التضخم على أساس شهري في المدن المصرية في يوليو تموز بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق إذ انخفضت أسعار اللحوم والدواجن 4.9 بالمئة والفواكه 11 بالمئة والخضراوات سبعة بالمئة.

في حين ارتفعت أسعار الخبز والحبوب 0.4 بالمئة والمأكولات البحرية 0.2 بالمئة.

وانخفض التضخم السنوي في مصر من مستوى قياسي عند 38 بالمئة سجله في سبتمبر أيلول 2023، وذلك بمساعدة حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي في مارس آذار 2024.

وقال البنك المركزي في وقت لاحق اليوم الأحد إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الوقود وبعض أنواع المواد الغذائية، ارتفع إلى 11.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز من 11.4 بالمئة في يونيو حزيران.