انخفاض الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة بأمريكا بأكثر من المتوقع

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال متينة رغم زيادة مخاطر الرسوم الجمركية.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس أن الطلبات الجديدة انخفضت 13 ألفا إلى 228 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار، وذلك بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 230 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى تدهور ثقة الشركات والمستهلكين مما فاقم حالة الضبابية الاقتصادية.

ويقول خبراء اقتصاد إنها مسألة وقت فقط حتى ينتقل الضعف في استطلاعات الرأي الخاصة بالشركات والمستهلكين إلى ما يسمى بالبيانات الملموسة مثل الطلبات وتقارير التضخم والتوظيف.

وترجع متانة سوق العمل في معظمها إلى إحجام أصحاب الأعمال عن تسريح الموظفين بعدما عانوا من صعوبة في توفير العمالة خلال جائحة كوفيد-19 وبعدها.