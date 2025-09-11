الخميس 19 ربيع الأول 1447 ﻫ - 11 سبتمبر 2025 |
انخفاض العجز التجاري الأمريكي في أغسطس بفضل إيرادات الرسوم

منذ 42 دقيقة
الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أن عجز الموازنة في أغسطس آب انخفض 35 مليار دولار، بواقع تسعة بالمئة عن العام السابق، إلى 345 مليار دولار بعد أن دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب صافي إيرادات الجمارك للارتفاع بنحو 22.5 مليار دولار خلال الشهر.

وارتفع العجز منذ بداية العام 76 مليار دولار، بما يعادل أربعة بالمئة، إلى 1.973 تريليون دولار، مع تبقي شهر واحد على نهاية السنة المالية 2025.

وزادت الإيرادات في أغسطس آب 38 مليار دولار، أي 12 بالمئة، إلى 344 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات بمقدار ملياري دولار إلى 689 مليار. وحققت الإيرادات والنفقات أرقاما قياسية جديدة خلال الشهر.

وبلغت إيرادات الجمارك الصافية في أغسطس آب رقما قياسيا شهريا غير مسبوق عند 29.5 مليار دولار، ارتفاعا من سبعة مليارات في العام السابق، بدعم من رسوم ترامب الجمركية.

    المصدر :
  • رويترز

