الثلاثاء 28 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض العقود الآجلة للحبوب الأمريكية

منذ 3 دقائق
مجلس شيكاجو للتجارة

مجلس شيكاجو للتجارة

A A A
طباعة المقال

انخفضت العقود الآجلة للحبوب في مجلس شيكاجو للتجارة، الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن إضراب محتمل لعمال السكك الحديدية وتكهنات في الأسواق بأن الولايات المتحدة تطلب شراء القمح الأوروبي،حسبما قال تجار.

وقال متعاملون إن مبيعات القمح الفرنسي إلى الصين واحتمال شراء الولايات المتحدة للقمح البولندي والألماني يوجدان طلبا على الإمدادات من الاتحاد الأوروبي بعدما تقلصت الصادرات بفعل المنافسة الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت العقود الآجلة للقمح الأمريكي حققت ارتفاعا في بعض الأوقات في التعاملات المبكرة إذ يشكل الطقس الجاف تهديدا لمناطق محاصيل الشتاء الأمريكية.

لكن متعاملا طلب عدم ذكر اسمه قال إن أسعار القمح تحولت للانخفاض بعدما لاحظ المتعاملون حديثا حول استيراد إحدى المطاحن الأمريكية في فلوريدا القمح الأوروبي.

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولا بمجلس شيكاجو للتجارة ثمانية سنتات إلى 8.10 دولار وربع سنت للبوشل بحلول الساعة (1754 بتوقيت جرينتش).

وتراجع فول الصويا أربعة سنتات إلى 14.32 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل بينما خسرت الذرة سنتين وربع السنت إلى 6.57 دولار وربع السنت للبوشل.

وقال دان باسي رئيس شركة أجريسورس في شيكاجو إن بعض مصانع المعالجة والمطاحن تبدأ الاستعداد لتعطل محتمل في خطوط النقل بالسكك الحديدية بعدما صوت العمال في أكبر اتحاد لعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة ضد اتفاق عقد مؤقت تم التوصل له في سبتمبر أيلول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الأمير ويليام وزوجته
قراصنة موالون لروسيا يهاجمون موقع ولي العهد البريطاني
ولي عهد السعودية محمد بن سلمان
ولي عهد السعودية يعود متألقا إلى الساحة العالمية
أوروبا تواجه أزمة في إمدادات الغاز
أثارت جدلا كبيرا.. خطة أوروبا لوضع سقف لأسعار الغاز

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
ليونيل ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين
منتخب الأرجنتين رفض النزول بفندق 5 نجوم في قطر... والسبب؟
ياسر الشهراني
الكشف عن تفاصيل الإصابة الخطيرة لـ ياسر الشهراني