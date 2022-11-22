انخفاض العقود الآجلة للحبوب الأمريكية

انخفضت العقود الآجلة للحبوب في مجلس شيكاجو للتجارة، الثلاثاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن إضراب محتمل لعمال السكك الحديدية وتكهنات في الأسواق بأن الولايات المتحدة تطلب شراء القمح الأوروبي،حسبما قال تجار.

وقال متعاملون إن مبيعات القمح الفرنسي إلى الصين واحتمال شراء الولايات المتحدة للقمح البولندي والألماني يوجدان طلبا على الإمدادات من الاتحاد الأوروبي بعدما تقلصت الصادرات بفعل المنافسة الروسية في الأسابيع القليلة الماضية.

وكانت العقود الآجلة للقمح الأمريكي حققت ارتفاعا في بعض الأوقات في التعاملات المبكرة إذ يشكل الطقس الجاف تهديدا لمناطق محاصيل الشتاء الأمريكية.

لكن متعاملا طلب عدم ذكر اسمه قال إن أسعار القمح تحولت للانخفاض بعدما لاحظ المتعاملون حديثا حول استيراد إحدى المطاحن الأمريكية في فلوريدا القمح الأوروبي.

وانخفض عقد القمح الأكثر تداولا بمجلس شيكاجو للتجارة ثمانية سنتات إلى 8.10 دولار وربع سنت للبوشل بحلول الساعة (1754 بتوقيت جرينتش).

وتراجع فول الصويا أربعة سنتات إلى 14.32 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل بينما خسرت الذرة سنتين وربع السنت إلى 6.57 دولار وربع السنت للبوشل.

وقال دان باسي رئيس شركة أجريسورس في شيكاجو إن بعض مصانع المعالجة والمطاحن تبدأ الاستعداد لتعطل محتمل في خطوط النقل بالسكك الحديدية بعدما صوت العمال في أكبر اتحاد لعمال السكك الحديدية في الولايات المتحدة ضد اتفاق عقد مؤقت تم التوصل له في سبتمبر أيلول.