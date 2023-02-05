انخفاض المؤشر السعودي متأثرا بتراجع أسعار النفط

أقفلت سوق الأسهم السعودية منخفضة، الأحد، تأثرا بتراجع أسعار النفط يوم الجمعة وسط مخاوف من حظر الاتحاد الأوروبي على منتجات روسيا المكررة من النفط.

وانخفضت أسعار النفط، الذي يغذي النمو في المنطقة، يوم الجمعة إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 79.94 دولار للبرميل.

في غضون ذلك، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس السبت من مغبة أن تؤدي العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة في المستقبل.

وفرض الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات على روسيا، مما قلل من صادرات الطاقة الروسية.

وهبط المؤشر السعودي 1.34 بالمئة في أسوأ أداء له منذ السابع من ديسمبر كانون الأول.

ونزل سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 1.5 بالمئة في حين تراجع سهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة السوقية، 1.9 بالمئة.

وكان من الخاسرين سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية، الذي انخفض 2.2 بالمئة، وسهم بنك الرياض الذي تراجع 3.5 بالمئة.

وأغلق المؤشر القطري منخفضا 0.4 بالمئة.

وتراجع سهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) 5.9 بالمئة وسهم صناعات قطر 2.2 بالمئة.

غير أن سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج، أوقف خسائره على مدى أربع جلسات متتالة، ليغلق مرتفعا 3.5 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.1 بالمئة منهيا خسائر على مدى أربع جلسات.

وارتفع المؤشر بفعل مكاسب حققها سهم البنك التجاري الدولي، الذي صعد 1.4 بالمئة، وسهم مجموعة طلعت مصطفى الذي ارتفع 3.1 بالمئة.

وكان من بين الرابحين سهم بالم هيلز للتعمير الذي قفز 10.3 بالمئة وسهم وجي.بي.أوتو الذي قفز هو الآخر 9.2.