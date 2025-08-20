انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ مارس

أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، اليوم الأربعاء، أن صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجعت صادرات النفط من أكبر مُصدر للخام في العالم إلى6.141 مليون برميل يوميا من 6.191 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وبلغ إنتاج النفط الخام السعودي في يونيو حزيران 9.752 مليون برميل يوميا، بزيادة عن 9.184 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وأظهرت البيانات أن إنتاج مصافي النفط السعودية من الخام بلغ 2.703 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 18 ألف برميل يوميا عن 2.721 مليون برميل يوميا في مايو أيار، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 185 ألف برميل يوميا ليصل إلى 674 ألف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، خلال الشهر الجاري على رفع وتيرة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول، في أحدث سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج بهدف استعادة حصتها في السوق، وسط تصاعد المخاوف حول احتمال انقطاع الإمدادات بسبب روسيا.

وبدأت ثمانية أعضاء في أوبك+ برفع الإنتاج في أبريل نيسان بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أعلى من المخطط لها بلغت 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز، و548 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، والآن 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول. والأعضاء الثمانية هم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الجاري والعام المقبل مع زيادة إنتاج أعضاء أوبك+، ونمو المعروض من خارج المجموعة.