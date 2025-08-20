الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انخفاض صادرات النفط الخام السعودية في يونيو إلى أدنى مستوياتها منذ مارس

منذ 8 دقائق
إنتاج النفط

إنتاج النفط

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات أصدرتها مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي)، اليوم الأربعاء، أن صادرات النفط الخام السعودية في يونيو حزيران انخفضت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.

وتراجعت صادرات النفط من أكبر مُصدر للخام في العالم إلى6.141 مليون برميل يوميا من 6.191 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وبلغ إنتاج النفط الخام السعودي في يونيو حزيران 9.752 مليون برميل يوميا، بزيادة عن 9.184 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وأظهرت البيانات أن إنتاج مصافي النفط السعودية من الخام بلغ 2.703 مليون برميل يوميا، بانخفاض قدره 18 ألف برميل يوميا عن 2.721 مليون برميل يوميا في مايو أيار، بينما زاد الحرق المباشر للنفط الخام بمقدار 185 ألف برميل يوميا ليصل إلى 674 ألف برميل يوميا.

وتقدم الرياض وأعضاء آخرون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرقام الصادرات الشهرية إلى جودي، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

واتفقت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، خلال الشهر الجاري على رفع وتيرة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر أيلول، في أحدث سلسلة زيادات متسارعة في الإنتاج بهدف استعادة حصتها في السوق، وسط تصاعد المخاوف حول احتمال انقطاع الإمدادات بسبب روسيا.

وبدأت ثمانية أعضاء في أوبك+ برفع الإنتاج في أبريل نيسان بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أعلى من المخطط لها بلغت 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران ويوليو تموز، و548 ألف برميل يوميا في أغسطس آب، والآن 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر أيلول. والأعضاء الثمانية هم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وقازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع خلال العام الجاري والعام المقبل مع زيادة إنتاج أعضاء أوبك+، ونمو المعروض من خارج المجموعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتصافحان خلال اجتماع في مينسك، بيلاروسيا، 20 أغسطس 2025. رويترز
مساع من روسيا البيضاء وإيران لتوثيق العلاقات في مجالات تشمل الدفاع
علم ألمانيا
الادعاء الألماني: روسي متهم بالتخطيط لهجوم على سفارة إسرائيل ببرلين
الناس يغوصون في طريق مغمور بالمياه بعد هطول أمطار موسمية في كراتشي، باكستان، 19 أغسطس 2025. رويترز
الأمطار الغزيرة والسيول تجتاح مدينة كراتشي بباكستان

الأكثر قراءة

توم براك
رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
البابا المنتخب حديثًا ليون الرابع عشر، الكاردينال روبرت بريفوست من الولايات المتحدة يظهر على شرفة كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 8 مايو/أيار 2025. رويترز
هذا موعد زيارة البابا ليون إلى لبنان!
المحامي إيلي محفوض
إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام