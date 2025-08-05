انخفاض صادرات روسيا من الديزل المنقول بحراً في يوليو

كشفت بيانات شحن أصدرتها مجموعة بورصات لندن ومصادر في السوق أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز المنقولين بحرا انخفضت خمسة بالمئة في يوليو تموز مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى حوالي 3.26 مليون طن وذلك بسبب تراجع الإنتاج نتيجة أعمال صيانة للمصافي وارتفاع الطلب المحلي.

وبلغ إجمالي شحنات الديزل عبر ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق 1.26 مليون طن في يوليو تموز بانخفاض 11.3 بالمئة على أساس يومي عن يونيو حزيران. والميناء هو أكبر منفذ لصادرات البلاد من الديزل منخفض الكبريت.

وأظهرت بيانات الشحن أن تركيا والبرازيل ظلتا المستوردين الرئيسيين للديزل وزيت الغاز الروسي الشهر الماضي.

وتراجعت صادرات الديزل وزيت الغاز من الموانئ الروسية إلى تركيا إلى 1.25 مليون طن في يوليو تموز بانخفاض 14 بالمئة عن يونيو حزيران، وانخفضت أيضا الشحنات للبرازيل 29 بالمئة عن يونيو حزيران إلى 0.37 مليون طن.

وأظهرت بيانات الشحن أيضا أن أكثر من 400 ألف طن من الديزل المحمل في الموانئ الروسية تتجه إلى عمليات نقل من سفينة إلى أخرى بالقرب من ميناء ليماسول القبرصي لتفريغها أو نقلها لوجهات أخرى غير معروفة حتى الآن.

وكشفت بيانات الشحن من مجموعة بورصة لندن أن صادرات روسيا من الديزل وزيت الغاز في يوليو تموز إلى الدول الأفريقية انخفضت بمقدار الربع عن الشهر السابق إلى حوالي 0.69 مليون طن، وكانت السنغال وغانا وليبيا والمغرب من أكبر المستوردين.

وأظهرت البيانات أيضا أن السفن التي تم تحميلها في مايو أيار بحوالي 110 ألف طن من الديزل في الموانئ الروسية كانت وجهتها مصنفة على أنها “لطلبيات”، مما يعني أن أماكن تفريغها إما غير معروفة أو غير معلنة.