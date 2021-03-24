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انخفاض عائدات السندات الأمريكية يصعد بأسعار الذهب

24 - مارس - 2021
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 12:18 مساءً
مخاوف من فقدان سيطرة لبنان على الذهب

ذهب

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع استقرار عائدات سندات الخزانة الأمريكية قرب أقل مستوى في أسبوع، في حين تجاهل المعدن صعود الدولار في أعقاب تأكيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، أن معدل التضخم لن يخرج عن نطاق السيطرة.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1730.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ 0640 بتوقيت غرينتش، وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1728.60 دولار للأوقية.

وقال جيجار تريفيدي، محلل السلع الأساسية في شركة السمسرة أناند راثي شيرز في مومباي، إن انخفاض العائدات ”يسهم في بقاء الذهب مرتفعا، وثمة صراع محتدم بين المراهنين على صعود الأسعار وهبوطها من هذه المستويات“.

وأضاف ”طغى صعود الدولار على انخفاض عائدات السندات لأجل عشر سنوات“.

ونزلت عائدات السندات لأقل مستوى منذ الـ 16 من آذار/مارس، بينما تخطى الدولار أعلى مستوى في أسبوعين بعدما صرح باول أمام الكونغرس الأمريكي أمس أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال العام لكن الزيادة ”لن تكون كبيرة جدا أو دائمة“.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2602.70 دولار للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2% إلى 25.12 دولار، بينما نزل البلاتين 0.2% إلى 1166.31 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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