انخفاض فرص العمل وتراجع تسريح العمال بأمريكا في مارس

انخفضت فرص العمل في الولايات المتحدة بشدة في مارس آذار، لكن تراجع تسريح العمال يشير إلى أن سوق العمل لا تزال قوية على الرغم من سياسة الرسوم الجمركية المتغيرة باستمرار والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد.

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في تقريره “مسح فرص العمل ودوران العمالة” اليوم الثلاثاء، بأن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 288 ألف وظيفة إلى 7.192 مليون بحلول اليوم الأخير من مارس آذار. وعدل المكتب بيانات فبراير شباط بالخفض إلى 7.480 مليون وظيفة شاغرة بدلا من 7.568 مليون المعلنة سابقا.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم وجود 7.480 مليون وظيفة شاغرة. وارتفع معدل التوظيف 41 ألف وظيفة فقط إلى 5.411 مليون، مما يبرز إحجام الشركات عن زيادة أعداد موظفيها في ظل الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات. وانخفضت حالات التسريح 222 ألف وظيفة إلى 1.558 مليون، مما يعزز سوق العمل.

يتوقع خبراء اقتصاد أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار وتعطيل سلاسل التوريد، مع توقع تأثر سوق العمل في الأشهر المقبلة. كما يُتوقع أن يؤدي تجميد التوظيف والتسريح الجماعي للموظفين الاتحاديين في إطار حملة إدارة ترامب غير المسبوقة لتقليص حجم الحكومة بشدة إلى تقويض مرونة سوق العمل.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن تعلن الحكومة يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 130 ألفا في أبريل نيسان بعد أن ارتفعت 228 ألفا في مارس آذار. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 4.2 بالمئة.