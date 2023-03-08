الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
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انخفاض مخزونات الخام الأمريكية

منذ ساعة واحدة
مخزونات النفط الأمريكية

مخزونات النفط الأمريكية

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قالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن المخزونات الأمريكية من النفط الخام والبنزين تراجعت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات الخام تراجعت 1.7 مليون برميل إلى 478.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس آذار. كان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز زيادة المخزونات بمقدار 400 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 890 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن معدل استهلاك الخام بالمصافي هبط بمقدار 12 ألف برميل يوميا في الأسبوع نفسه بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.2 نقطة مئوية في ذلك الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 238.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع نفسه إلى 122.3 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها بمقدار مليون برميل.

وأشارت الإدارة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 2.33 مليون برميل يوميا.

    المصدر :
  • رويترز

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