انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع الطلب

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والوقود انخفضت الأسبوع الماضي وسط زيادة الطلب.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام تراجعت بنحو 607 آلاف برميل إلى 414.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر أيلول، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة 235 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما صعدت بمقدار 177 ألف برميل في الأسبوع المشار إليه. وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا، في حين تراجعت صادرات الخام بمقدار 793 ألف برميل يوميا إلى 4.48 مليون برميل يوميا.

وقال جون كيلدوف من أجين كابيتال “لا تزال مصافي التكرير تعمل بكامل طاقتها. تراجعت صادرات النفط الخام قليلا، لكنها لا تزال داعمة عند مستوى 4.5 مليون برميل يوميا”.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي المعروض من النفط الخام، وهو مقياس للطلب، ارتفع بمقدار 156 ألف برميل يوميا ليصل إلى 20.79 مليون برميل يوميا. ويتجاوز هذا الرقم متوسط ​​أربعة أسابيع لنفس الفترة من العام الماضي، البالغ 20.28 مليون برميل يوميا، بمقدار 190 ألف برميل يوميا.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 1.1 مليون برميل في الأسبوع المشار إليه إلى 216.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 150 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 1.7 مليون برميل في هذا الأسبوع إلى 123 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاضها 494 ألف برميل.