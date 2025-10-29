انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في أمريكا

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 6.86 مليون برميل إلى 416 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 211 ألف برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.33 مليون برميل.

وأضافت أن استهلاك الخام بمصافي التكرير انخفض 511 ألف برميل يوميا، في حين انخفضت معدلات التشغيل نقطتين مئويتين في الأسبوع إلى 86.6 بالمئة.

وقالت إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 5.94 مليون برميل في الأسبوع إلى 210.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، انخفضت 3.36 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس آذار إلى 112.2 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.74 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الخام الأمريكية انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 1.03 مليون برميل يوميا.