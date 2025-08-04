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انخفاض مزدوج.. التضخم التركي يتراجع سنوياً وشهرياً أقل من التوقعات

منذ 5 دقائق
الاقتصاد التركي - تعبيرية

الاقتصاد التركي - تعبيرية

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ظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض أكثر من المتوقع إلى 33.52 بالمئة في يوليو تموز.

وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم بلغ 2.06 بالمئة على أساس شهري، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي شهر يونيو حزيران بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 1.37 بالمئة على أساس شهري و35.05 بالمئة على أساس سنوي.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز كان من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم الشهري 2.4 بالمئة في يوليو تموز، مع توقع أن يبلغ المعدل السنوي 34.05 بالمئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 1.73 بالمئة على أساس شهري في يوليو تموز ليرتفع المعدل السنوي بنسبة 24.19 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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