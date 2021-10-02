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اندلاع النيران في 90 منزلاً جراء حريق كبير على جزيرة سياحية في هندوراس

منذ 5 ساعات
هندوراس

هندوراس

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اندلع حريق كبير في جزيرة سياحية صغيرة في هندوراس السبت وأتى على 90 منزلا وأجبر مئات الأشخاص على إخلاء بيوتهم، قبل أن تؤكد السلطات أنه بات تحت السيطرة.

وتصاعد الدخان الأسود من الجزيرة فيما أسقطت المروحيات العسكرية المياه على النيران.

وهرع المواطنون بمساعدة الشرطة، إلى إنقاذ أسرة وأثاث ومقتنيات أخرى مع اقتراب النيران، حسبما أظهر تسجيلا مصورا نشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

واندلعت النيران لأسباب مجهولة في ساعة مبكرة السبت في منازل على الساحل وامتدت بسرعة.

من جهته، أكد رئيس اللجنة الدائمة للتدخل الحكومي ماكس غونزاليس في مؤتمر صحافي أنه “تمت السيطرة على الحريق بالكامل”.

وأضاف غونزاليس أنه تم تسجيل “تدمير 90 منزل وتضرر 120 مبنى آخر (…) وقد تضرر 2500 شخص بشكل مباشر بينهم ثلاثة اصيبوا بجروح”.

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