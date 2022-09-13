الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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اندلاع حرائق غابات جديدة في جنوب غرب فرنسا

منذ 4 دقائق
حرائق الغابات في فرنسا

حرائق الغابات في فرنسا (رويترز)

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اشتعلت حرائق غابات في جنوب غرب فرنسا، ودمرت أربعة منازل، وأحرقت 1300 هكتار، وأجبرت 540 شخصا على مغادرة منطقة أصابتها بالفعل حرائق ضخمة هذا الصيف.

ويكافح نحو 350 من رجال الإطفاء وست طائرات الحريق الذي شب الاثنين في منطقة ميدوك لزراعة العنب، وقال حاكم منطقة جيروند الثلاثاء “احترقت أربعة منازل وعدة مبان”.

وواجهت فرنسا، مثل بقية أوروبا، موجات من الحر والجفاف خلال الصيف تسببت في حرائق غابات متعددة في جميع أنحاء القارة.

واشتعلت النيران في أكثر من 60 ألف هكتار في فرنسا هذا العام، وكان الجزء الأكبر منها في جنوب غرب فرنسا وفقا لبيانات من شبكة معلومات حرائق الغابات الأوروبية.

    المصدر :
  • رويترز

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