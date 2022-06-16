اندلاع حريق بأكبر حقل غاز في روسيا

أعلنت شركة ”غازبروم“ فرع أورينغوي في روسيا حالة الطوارئ في المنطقة، بعد اندلاع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم.

وبحسب موقع ”روسيا اليوم“ على الإنترنت، انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع ”غازبروم“ أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، ويحتل المرتبة الثانية بعد شمال وجنوب بارس (قطر/إيران) من حيث الاحتياطيات، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليونات متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة الـ4:05 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، ولم تقع إصابات.

وقال المكتب الصحفي لـ ”غازبروم“ إن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.

تتردد أصداء النزاع الروسي الأوكراني في أنحاء العالم، في وقت يواجه فيه كبار منتجي النفط والغاز معضلة اقتصادية وسياسية تتعلق بالمساعدة على وقف ارتفاع الأسعار وتغطية النقص المحتمل في الإمدادات بأوروبا.

ووقعت مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية في القاهرة لتصدير الغاز إلى أوروبا، في محاولة لإيجاد بدائل للوقود الروسي في ظل الحرب في أوكرانيا.

وجاء الاتفاق الثلاثي وسط مساع أوروبية “للتخلص من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي”، بحسب ما قالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، متطلعة إلى دول شرق البحر المتوسط للمساعدة في سد فجوة الطاقة. وأشادت لاين، التي تقوم بزيارتها الرسمية الأولى إلى مصر، بالاتفاق ووصفته بأنه “خطوة كبيرة للأمام من حيث إمدادات الطاقة لأوروبا، وأيضا بالنسبة لمصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة”.