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اندلاع حريق ضخم في مركز جمارك على الحدود الإيرانية الأفغانية

6 - مارس - 2021
آخر تحديث: 6 - مارس - 2021 3:22 مساءً
اندلاع حريق ضخم على الحدود الإيرانية الأفغانية

اندلاع حريق ضخم على الحدود الإيرانية الأفغانية

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أفادت وسائل إعلام إيرانية ،السبت، باندلاع حريق ضخم في جمارك “أبو نصر فراهي” على الحدود بين إيران وأفغانستان،ولا زالت السلطات الإيرانية عاجزة عن السيطرة على الحريق.

محافظ ولاية فراه غربي أفغانستان، “تاج محمد جاهد” أكد أن “الحريق شب بين صهاريج النفط والغاز على الأراضي الأفغانية، وأن ثمة عجز من حيث الإمكانيات للسيطرة عليه”، لافتاً إلى أن “الجهود مبذولة للإفادة من إمكانيات إيران لإطفاء الحريق”.

وانفجرت في وقت سابق ناقلة وقود عند معبر “إسلام قلعة” بين إيران وأفغانستان، الامر الذي تسبب بإصابة ما لا يقل عن 50 شخصا بحروق وجروح، ونشوب حريق هائل طال ما يزيد على 500 شاحنة، تحمل الغاز الطبيعي والمحروقات.

بدوره أكد التلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن “حريقا واسع النطاق اندلع في المنطقة الحدودية بين إيران وأفغانستان أدى إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين”.

واندلعت سلسلة من الحرائق والانفجارات منذ أواخر يونيو/ حزيران الماضي، في مواقع عسكرية وصناعية ونووية، وأيضا معامل تكرير نفط ومحطات طاقة ومصانع وشركات.

كما لا تستبعد أن تكون الانفجارات ناجمة عن عمليات تخريبية من قبل مجموعات المعارضة أو فرضية هجمات سيبرانية من قبل الولايات المتحدة، لكن مسؤولين إيرانيين آخرين اعتبروا أن الانفجارات نتجت عن هجمات تقف وراءها إسرائيل.

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