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اندلاع حريق في معمل مشتقات نفطية في العراق

27 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 27 - فبراير - 2022 10:09 صباحًا
حريق في معمل مشتقات نفطية في العراق

حريق في معمل مشتقات نفطية في العراق

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أفادت مديرية الدفاع المدني العراقية باندلاع حريق بمعمل للمشتقات النفطية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت قناة السومرية، صباح اليوم الأحد، أن المديرية قد نشرت بيانا أكدت من خلاله أن قواتها المدنية نجحت في إخماد حادث حريق اندلع بمحل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

الى ذلك، أعلن بيان مديرية الدفاع المدني العراقية أن قواته تمكنت من السيطرة على النيران، التي اندلعت في محل لبيع المشتقات النفطية في قرية الخضرانية بقضاء الشرقاط، والسيطرة على النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير، كاشفا ان الحريق لم يسفر عن أي أضرار بشرية.

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