اندلاع حريق في مقر هيئة الإذاعة البريطانية السابق بغرب لندن

أثر الحريق على الطوابق العليا من مبنى مركز التلفزيون السابق التابع لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أنه تم استدعاء حوالي 100 من رجال الإطفاء لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في المقر السابق للهيئة، المعروف باسم مركز التلفزيون، في وايت سيتي بلندن.

وقالت فرقة الإطفاء في لندن إن فرقا من مراكز هامرسميث ونورث كينزنجتون وكينزنجتون وتشيزيك ومحطات الإطفاء المحيطة تم استدعاؤها للتعامل مع الحريق الذي اندلع في مبنى من تسعة طوابق بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش).

وذكرت فرقة الإطفاء أن الحريق يؤثر حاليا على الطوابق الواقعة في الجزء العلوي من المبنى، حيث تشتعل النيران في مطعم وسطح خارجي ومجار هوائية.

ولم يعرف سبب الحريق بعد. ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات أو وفيات.