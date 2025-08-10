الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
اندلاع حريق في "مقعد آرثر" أحد أشهر معالم إدنبرة في اسكتلندا

منذ 22 ثانية
معالم إدنبرة في اسكتلندا

اندلع حريق في “مقعد آرثر”، البركان الخامد الذي يطل على العاصمة الاسكتلندية إدنبرة، اليوم الأحد، وانتشر على نطاق واسع في أنحاء المعلم السياحي الشهير الذي يرتاده متنزهون وسياح مما أدى إلى تصاعد دخان أمكن رؤيته من على بعد كيلومترات.

يُعد “مقعد آرثر” أعلى نقطة في حديقة هوليرود، بالقرب من البرلمان الاسكتلندي ونهاية شارع رويال مايل الشهير في إدنبرة.

ويبلغ ارتفاعه حوالي 250 مترا فوق مستوى سطح البحر وهو موقع مميز للزوار للاستمتاع بإطلالات على المدينة.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الاسكتلندية على موقع إكس “تتواجد فرق الإطفاء في موقع حريق في مكان مفتوح عند مقعد آرثر، هوليرود بارك، إدنبرة”.

نصحت الشرطة سائقي السيارات والمشاة بعدم الاقتراب من المنطقة.

ويعد شهر أغسطس آب من الأشهر المفضلة للسياح في إدنبرة حيث تستضيف المدينة مهرجان إدنبرة الدولي للفنون ومهرجان فرينج للكوميديا بالإضافة إلى جولات حفلات لفرقة الروك الشهيرة أواسيس بعد عودتها للعمل معا مرة أخرى.

    المصدر :
  • رويترز

