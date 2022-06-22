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اندلاع حريق في منشأة نفطية روسية

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يونيو - 2022 12:03 مساءً
حريق في منشأة نفط روسية (سبوتنيك)

حريق في منشأة نفط روسية (سبوتنيك)

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اندلع حريق في مصفاة روسية لتكرير النفط جنوب شرق الحدود الأوكرانية.

في التفاصيل، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مصدر لم تسمه من السلطة المحلية قوله إن حريقًا شبّ في مصفاة نوفوشاختينسك الروسية في منطقة روستوف، بعد رصد طائرتين مسيرتين أوكرانيتين تحلقان فوق المنشأة.

وقال المصدر للوكالة: “إحداهما اصطدمت بوحدة نقل حراري وبدأ الحريق بعد ذلك. وحلقت الطائرة المسيرة الأخرى مبتعدة”.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن هيئة الطوارئ المحلية إن الحريق قد أُخمد.

وأفاد مصدر آخر بأنه لا يوجد هناك أي خطر لانتشار النيران إلى مناطق أخرى، متابعًا أن الحريق لم يؤد إلى وقوع إصابات.

ونشرت وكالات روسية لقطات من مكان الحادث تظهر شظايا طائرة مسيرة عُثر عليها بالقرب من مكان اندلاع الحريق.

وسبق أن انتشرت في شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لسقوط المسيرة على المصنع.

    المصدر :
  • روسيا اليوم
  • رويترز

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