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اندلاع حريق في ناقلة نفط بالبحر الأسود

23 - يناير - 2022
حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

حريق في ناقلة نفط- أرشيفية

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اندلع حريق في غرفة محركات الناقلة “Almuntazah” التي ترفع علم جزر القمر وهي تقل 700 طن من زيت الوقود، بحسب ما أفادت به الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن مصادر، أن السفينة تسمى Almuntazah، وتبحر تحت علم جزر القمر، وتقع على مسافة 1.2 ميل من ساحل ميناء تامان الروسي في البحر الأسود، تحمل 700 طن من زيت الوقود، ولا توجد نيران على متنها.. وإنما هنالك دخان أسود يتصاعد.

يتكون طاقم الناقلة من سبعة مواطنين روس، تم نقلهم حاليا بواسطة القاطرة. لم ترد معلومات عن ضحايا.

وأضاف ممثل “الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري”: “لقد أرسلنا زورق القطر “ميركوري” نحو الناقلة، ولكن حتى الآن لم يطلب مالك السفينة ولا القبطان المساعدة. قوات الإنقاذ البحرية تراقب الوضع”.

وأوضح ممثل الوكالة أنه لا توجد آثار لتلوث المياه في البحر الأسود، حيث وقع حريق في الناقلة، ولا توجد عوائق أمام الملاحة في مضيق كيرتش.

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