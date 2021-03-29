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اندلاع حريق هائل في مصفاة للنفط شمال إندونيسيا

29 - مارس - 2021
اندلاع حريق في مصفاة نفط- أرشيفية

اندلاع حريق في مصفاة نفط- أرشيفية

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أخلت السلطات الإندونيسية، الاثنين، ما لا يقل عن 500 شخص من قرية مجاورة بعد اندلاع حريق هائل في مصفاة “بيرتامينا بالونغان” في مقاطعة جاوا الغربية، شمال إندونيسيا.

وعملت السلطات على نقل سكان قرية بالونغان إلى مركزي إجلاء، وحثتهم على التزام الهدوء والابتعاد عن النار.

وأصيب أربعة من السكان بجروح أثناء مرورهم في المنطقة بحروق وتلقوا العلاج في مستشفى إندرامايو الإقليمي.

وقال مسؤولون في شركة “بيرتامينا” المالكة للمصفاة، إن سبب الحريق غير معروف بالضبط، لكنهم أشاروا إلى أنه كان هناك برق وأمطار غزيرة وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت تقارير تلفزيونية انفجارات وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة من اللهب ملأت السماء.

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