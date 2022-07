اندلاع حريق هائل في مصفاة للنفط شمال إندونيسيا

أخلت السلطات الإندونيسية، الاثنين، ما لا يقل عن 500 شخص من قرية مجاورة بعد اندلاع حريق هائل في مصفاة “بيرتامينا بالونغان” في مقاطعة جاوا الغربية، شمال إندونيسيا.

وعملت السلطات على نقل سكان قرية بالونغان إلى مركزي إجلاء، وحثتهم على التزام الهدوء والابتعاد عن النار.

وأصيب أربعة من السكان بجروح أثناء مرورهم في المنطقة بحروق وتلقوا العلاج في مستشفى إندرامايو الإقليمي.

وقال مسؤولون في شركة “بيرتامينا” المالكة للمصفاة، إن سبب الحريق غير معروف بالضبط، لكنهم أشاروا إلى أنه كان هناك برق وأمطار غزيرة وقت اندلاع الحريق.

وأظهرت تقارير تلفزيونية انفجارات وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة من اللهب ملأت السماء.

#BREAKINGNEWS Earlier today, massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the #Indramayu area of West Java province. The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre. The cause behind the massive blast is still unclear. #SEAToday pic.twitter.com/Eu9TJbTmqM

— SEA Today News (@seatodaynews) March 29, 2021