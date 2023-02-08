الأربعاء 17 رجب 1444 ﻫ - 8 فبراير 2023 |
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اندلع حريق في مصفاة لتكرير النفط بالقرب من الحدود الاوكرانية

منذ 42 دقيقة
الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

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ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية نقلا عن وزارة الطوارئ أن حريقا اندلع الأربعاء في مصفاة لتكرير النفط بمنطقة روستوف في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وجرى إخماده لاحقا.

وقالت الوزارة “في مدينة نوفوشاختينسك بمنطقة روستوف … تلقينا رسالة في موسكو بشأن حريق في منشأة لمعالجة المنتجات النفطية”.

وأفادت وكالة أنباء إنترفاكس بأن الحريق نشب على مساحة مئة مربع تقريبا وجرى إخماده بعد نحو ساعة مضيفة أن المصفاة الصغيرة مملوكة لشركة تدعى ريسورس إل.إل.سي.

ونقلت عن خدمة الطوارئ قولها إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الحريق نتج عن “مخالفة للقواعد التكنولوجية”.

وتبعد نوفوشاختينسك نحو تسعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية، وتعرضت مصفاة أخرى في نوفوشاختينسك لقصف بطائرتين مسيرتين في يونيو\حزيران الماضي في إطار ما وصفتها المنشأة بأنها “أعمال إرهابية من ناحية الحدود الغربية” في إشارة إلى أوكرانيا.

وكان حريق الأربعاء هو الثاني في غضون يومين في مصفاة نفط روسية بعد حادث وقع أمس الثلاثاء في مصفاة لشركة لوك أويل في نيجني نوفجورود شرقي موسكو.

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