اندلاع حريق هائل في مستودع خارج موسكو

قال مسؤولون إن حريقاً هائلاً اندلع في مستودع خارج موسكو الأربعاء، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 13 شخصًا آخرين وفقدان اثنين، وألحق الحريق، الذي وقع في مستودع تابع لشركة أوزون لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، أضراراً بمساحة بلغت 50 ألف متر مربع.

قال مسؤولو الطوارئ إن شخصاً توفي جراء الحريق، بينما قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إن شخصين آخرين في عداد المفقودين.

وأشار مسؤولون إلى نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى، كما وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان الأسود في سماء المنطقة القريبة من بلدة أسترا شمال غرب موسكو.

قالت وزارة الطوارئ الروسية إن 150 من رجال الإطفاء وثلاث مروحيات إطفاء يشاركون في جهود إخماد النيران.

لم تذكر السلطات سبب اندلاع الحريق، لكن وكالة ريا- نوفوستي للأنباء ذكرت أن المحققين ينظرون إلى الحرق العمد باعتباره السبب الأكثر ترجيحًا.