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اندونيسيا.. ارتفاع عدد قتلى الانهيار الارضي الى 30 والبحث مستمر

منذ 39 دقيقة
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

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قال مسؤول بإدارة الكوارث في إندونيسيا الخميس إن 30 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في انهيار أرضي بجزيرة إندونيسية نائية هذا الأسبوع وأضاف أن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت قائمة.

وهطلت أمطار غزيرة على مدى ستة أيام على جزيرة سيراسان في منطقة ناتونا قبل وقوع الانهيار الأرضي الاثنين 6\3\2023 مما تسبب في دفن عدد من بيوت قرية بالمنطقة، وتبعد سيراسان‭‭ ‬‬حوالي 80 كيلومترا عن جزيرة بورنيو.

وقال رئيس إدارة الكوارث سوهاريانتو في مؤتمر صحفي إن المنقذين مستمرون في البحث عن 24 مفقودا.

وقال إن السلطات ستضع أعمدة كهرباء فور إصلاح الطريق إلى الموقع النائي وأضاف أن الكارثة شردت أكثر من 1200 وسيتم نقلهم إلى منطقة مستوية السطح “يقل بها خطر الكوارث”.

وقال رئيس إدارة الجيوفيزياء بإندونيسيا في المؤتمر الصحفي إن الاحتمال لا يزال قائما بأن تتحرك أجزاء من التربة إذا هطلت أمطار غزيرة بالمنطقة.

وأفادت إدارة الكوارث من قبل بأن امتداد الانهيار الأرضي يبلغ تقريبا ما يتراوح بين مئة ومئتي متر.

    المصدر :
  • رويترز

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