اندونيسيا والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقا تجاريا "جوهرياً"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2025 11:51 صباحًا
توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (IEU-CEPA) في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 23 سبتمبر 2025. رويترز

توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي (IEU-CEPA) في نوسا دوا، بالي، إندونيسيا، 23 سبتمبر 2025. رويترز

وقعت إندونيسيا والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء “اتفاقا جوهريا” لشراكة اقتصادية شاملة خلال اجتماع عُقد في بالي.

وقال مسؤولون إندونيسيون إن الاتفاق سيلغي الرسوم الجمركية على 80 بالمئة من المنتجات الإندونيسية التي تدخل السوق الأوروبية، بما يتضمن سلعا أساسية مثل زيت النخيل وكذلك المنتجات السمكية والمنسوجات.

وأوضح الوزير الإندونيسي إيرلانجا هارتارتو أنه يتطلع إلى دخول الاتفاق حيز التنفيذ في الأول من يناير كانون الثاني 2027.

وذكرت إندونيسيا أنه من المتوقع أن تتضاعف التجارة بين إندونيسيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الخمس الأولى من التنفيذ.

ووفقا لوزارة الاقتصاد الإندونيسية فقد بلغ حجم التجارة بين الجانبين 30.1 مليار دولار في عام 2024.

وقال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش إن الاتفاقية ستعزز الاستثمار في إندونيسيا من قبل الشركات الأوروبية وتساعد على تنويع سلاسل التوريد لا سيما في المعادن المهمة التي تمتلكها إندونيسيا بوفرة.

