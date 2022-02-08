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انطلاق أحد أكبر التدريبات البحرية الدولية في البحر الأحمر

8 - فبراير - 2022
سفن حربية مصرية- أرشيفية

سفن حربية مصرية- أرشيفية

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أعلن الجيش المصري، الثلاثاء، انطلاق تدريب بحري دولي بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

وقال الجيش المصري، في بيان، إنه “في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الدولي ( IMX / CE22 )”.

وأوضح أن التدريب “تستمر فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك بمشاركة القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية”.

ويعد التدريب (IMX / CE22) من أكبر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط حيث يشارك بمركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين (51) دولة، وفق المصدر ذاته.

ويشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة، فضلاً عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات الهامة بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي.

ويأتي التدريب “تأكيداً على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يساهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة”، وفق البيان.

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