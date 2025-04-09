انطلاق اجتماع "عملية الخرطوم" بالقاهرة بمشاركة أوروبية وإفريقية

بدأت في القاهرة، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري لـ”عملية الخرطوم” برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في دول الاتحاد الأوروبي والقرن الإفريقي وشرق إفريقيا.

وتأسست “عملية الخرطوم” عام 2014 وتشمل 40 دولة من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ومفوضيتي الاتحادين الأوروبي والإفريقي ومنظمات دولية لمعالجة مشكلات الهجرة غير النظامية.

وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية قال عبد العاطي إن الاجتماع يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي أن التعامل مع ظاهرة الهجرة عموما، ومكافحة الهجرة غير النظامية خصوصا، يجب أن يستند إلى رؤية ومقاربة شاملة ترتكز على التعاون المتكافئ، والتضامن العملي، واحترام الكرامة الإنسانية.

وأشار إلى عدم انطلاق أي قوارب مهاجرين غير نظاميين من السواحل المصرية منذ عام 2016، “ما يعكس جدية جهود مصر في هذا الشأن”.

وشدد على أن التعامل مع ظاهرة الهجرة يجب أن يأخذ بالحسبان الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ويعالج أسبابها الجذرية، ويراعي أيضا مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.

ولفت عبد العاطي إلى أن مصر تولي أهمية لدعم مسارات الهجرة النظامية، وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة.

كما أكد استمرار جهود مصر لمكافحة الهجرة غير النظامية طوال السنوات الماضية، وتطبيق نهج شامل من خلال معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، فضلا عن تعزيز إدارة الحدود.

وشدد وزير الخارجية المصري على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة في إطار جماعي.

وتم تدشين “عملية الخرطوم” خلال مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 بهدف التعاون في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر.