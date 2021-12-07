انطلاق القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والروسي

بدأت قمة تنعقد عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن الثلاثاء، وفق ما أعلنت وكالات أنباء روسية، فيما يتوقع أن يتصدر حشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية جدول أعمال المحادثات.

ويهدف اللقاء بين الرئيسين إلى التطرق للمخاوف الأخيرة بخصوص اجتياح روسي محتمل لأوكرانيا في ظل الحشد العسكري الروسي قرب الحدود، ونفى الكرملين أي خطوة من ذاك القبيل وقال إن تجمع القوات يعد لأهداف دفاعية.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أشار إلى أن الرئيس بايدن سيناقش مع نظيره الروسي، 3 أمور رئيسية هي الاستقرار الاستراتيجي في العالم وبين البلدين، وقضايا الإنترنت، والقضايا الإقليمية، مشيراً إلى أن الرئيس بايدن «سوف يسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن الأنشطة العسكرية الروسية على الحدود مع أوكرانيا، ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية».

ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع في غمرة توتر بين روسيا والدول الغربية حول أوكرانيا. وبينما يؤكد مسؤولون أميركيون، أن نوايا الرئيس بوتين تجاه أوكرانيا لا تزال غير واضحة، أوردت وثيقة استخباراتية أميركية «غير سرية» تفاصيل الخطط التي أعدتها موسكو لشن هجوم عسكري يشارك فيه نحو 175 ألف جندي مطلع العام المقبل. ويقول الخبراء إن فرص الجيش الأوكراني «ضئيلة» لمواجهة الجيش الروسي.