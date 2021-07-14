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انطلاق جسر جوي سعودي يحمل مساعدات طبية إلى تونس

14 - يوليو - 2021
طائرة سعودية تنقل مساعدات

طائرة سعودية تنقل مساعدات

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أعلن “مركز الملك سلمان للإغاثة”، في تغريدة على صفحته عبر “تويتر” اليوم الأربعاء، عن انطلاق جسر جوي إلى تونس، محملا بأجهزة ومواد طبية كمساعدات لمكافحة تفشي وباء كورونا هناك.

وقال المركز: إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ انطلاق أولى طلائع الجسر الجوي إلى تونس، تحمل أجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية، للمساهمة في الحد من انتشار فايروس كورونا هناك، وذلك استجابة لطلب فخامة رئيس الجمهورية التونسية”.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” في وقت سابق بأن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بدعم تونس بشكل عاجل بالأجهزة والمستلزمات الطبية، وتأمين مليون جرعة من لقاح كورونا، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا هناك.

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