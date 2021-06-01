الثلاثاء 20 شوال 1442 ﻫ - 1 يونيو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في ألمانيا

منذ 6 ساعات
علم ليبيا

علم ليبيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية في 23 من شهر حزيران\ يونيو الجاري.

الوزارة قالت في بيان، إنّ “الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر يناير عام 2020”.

وحسبما أشار بيان الوزارة، “ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد”.

كما نوهت الوزارة إلى أن المحادثات ستشدد “على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وخروج الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا”.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، كانت ناقشت الأسبوع الماضي، في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي”، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وفي السياق، قالت وسائل إعلام تركية إن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، والمستشارة الألمانية، “أنغيلا ميركل”، اتفقا على دعم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، فيما شددت ميركل، على أهمية “انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وأن هذا سيكون إشارة مهمة”

يذكر أنه في 16 آذار\ مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ديسمبر المقبل.

    المزيد من أخبار العالم

    البيت الأبيض
    واشنطن على استعداد للعمل مع شركائها الأوروبيين بشأن قضية التجسس
    الدولار واليوان
    “تخمة من الدولارات”.. بكين تشعر بالقلق من كمية العملة الأمريكية الهائلة في مصارفها!
    العاصمة الإيرانة - طهران
    4 أزمات تكبل المشهد الإيراني وتحدد مسار الانتخابات الرئاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حسن نصر الله
    صحة حسن نصرالله تثير التكهنات.. وأنباء عن دخوله في غيبوبة
    نادين نسيب نجيم
    نادين نسيب نجيم تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات: بلد الأمن والأمان
    كورونا
    عوارض تستمر بعد الشفاء من “كورونا”… منها مرض الكلى والسكري