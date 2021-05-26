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انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 8:26 صباحًا
الانتخابات الرئاسية السورية

الانتخابات الرئاسية السورية

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وسط تنديد أميركي وأوروبي، فتحت مراكز الاقتراع في سوريا، صباح اليوم الأربعاء، في الانتخابات الرئاسية المؤكد فوز بشار الأسد بها.

توجه السوريون في مناطق سيطرة القوات الحكومية إلى مراكز الاقتراع في انتخابات رئاسية هي الثانية منذ اندلاع النزاع المدمر قبل أكثر من عقد من الزمن ومن شأنها أن تمنح بشار الأسد ولاية رابعة لمدة 7 سنوات إضافية.

في بلد أنهك النزاع بناه التحتية واقتصاده، وأودى بحياة أكثر من 388 ألف نسمة وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، شككت قوى غربية عدّة بنزاهة الانتخابات حتى قبل حصولها، واعتبرها معارضو الأسد “شكلية”.

ومن المتوقع أن تصدر النتائج خلال 48 ساعة من إغلاق صناديق الاقتراع، وذلك بحسب “العربية”.

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