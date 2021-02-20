انطلاق فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021 في الإمارات

انطلقت ، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر الدفاع الدولي 2021، السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والذي يجمع أكثر من 24 خبيرا ومتخصصا في قطاع الدفاع.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أهمية العمل المشترك بين الحكومات والقطاعات الصناعية والأوساط الأكاديمية بشكل وثيق، لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه البشرية خاصة في مجال الأمن والدفاع.

ويقام المعرض للمرة الأولى بنسخته “الهجينة”، وسط مشاركة واسعة من 80 دولة على أرض الواقع في مركز “أدنوك” للأعمال وافتراضيا.

وتتمحور جلسات المؤتمر الرئيسية حول “ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة”.

ويسلط مؤتمر الدفاع الدولي 2021 – المصاحب لمعرضي “أيدكس” و “نافدكس” 2021 المقرر انعقادهما خلال الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية محليا وإقليميا وعالميا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وتتضمن دورة العام الجاري مشاركة 59 دولة وتوسعاً بنحو 23% في مساحات العرض. وينطلق المعرض في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وبدعم من الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتعتبر الدورة الجديدة هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض حيث تشارك فيها 1112 شركة من 59 دولة و38 جناحا على مساحة عرض صافية تصل إلى 133 ألف متر مربع، إضافة إلى مشاركة أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافةً إلى وفود عسكرية من 82 دولة على كافة المستويات القيادية، كما تشارك الإمارات بأكبر جناح وطني يضم أكثر من 140 شركة وطنية.

وتعتزم السعودية المشاركة في معرض الدفاع الدولي “أيدكس 2021” تحت شعار الهوية الوطنية “استثمر في السعودية”، وذلك من خلال الجناح السعودي الذي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بمشاركة عدد من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية وبمشاركة وزارة الاستثمار.