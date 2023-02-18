السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
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انفجارات بعد هجوم صاروخي روسي جديد على أوكرانيا

منذ 43 دقيقة
قصف على أوكرانيا- أرشيفية

قصف على أوكرانيا- أرشيفية

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قال مسؤولون بالحكومة المحلية إن دوي انفجارين سُمع في مدينة بغرب أوكرانيا إذ تعرضت البلاد لهجوم صاروخي روسي جديد، بينما قيدت عدة مناطق إمدادات الكهرباء كإجراء احترازي تحسبا لضربات محتملة تستهدف الشبكة.

وقال حاكم منطقة خميلنيتسكي إن دوي انفجارين سُمع في المدينة التي تقع على بعد 274 كيلومترا غربي كييف.

وبعد وقت قصير من إصدار تحذيرات من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد صباح اليوم السبت، حذرت السلطات في العديد من المناطق الجنوبية والشرقية في أوكرانيا من احتمال قطع التيار الكهربائي كإجراء احترازي للحد من الأضرار التي قد تلحق بالشبكة في حال التعرض لضربة.

وتستهدف روسيا، التي غزت جارتها منذ ما يقرب من عام، شبكات الطاقة الأوكرانية بوابل من الصواريخ منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

ونشر فيتالي كيم، حاكم منطقة ميكولايف الجنوبية، صورة على تطبيق المراسلة تيليجرام لما بدا أنه حطام صاروخ في أحد الحقول.

ورجح أنه جزء من صاروخ دفاع جوي أوكراني، وأشار إلى أنه تم إسقاط صاروخ روسي واحد على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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