انفجارات عنيفة تهز صنعاء وأنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت محطة للكهرباء!

هز دوي انفجارين عنيفين، في وقت مبكر يوم الأحد، العاصمة اليمنية صنعاء، إثر قصف يعتقد إنه للطيران الإسرائيلي.

وذكرت قناة المسيرة التي يديرها الحوثيون في وقت مبكر اليوم أن “عدوانا” استهدف محطة كهرباء في جنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مما أدى إلى خروج بعض المولدات من الخدمة.

ولم تذكر القناة مصدر “العدوان” الذي أشارت له.

وأضافت القناة نقلا عن مصدر في الدفاع المدني أن الفرق تعمل على إخماد الحريق الناجم عن استهداف المحطة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو لم يهاجم العاصمة اليمنية صنعاء.

وشوهدت ألسنة اللهب ترتفع من على الموقع المستهدف، وفقا للسكان، دون توفر مزيد من المعلومات.

وأفادت الجزيرة بسماع دوي انفجارين في العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم، ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم إنهم سمعوا في وقت مبكر اليوم الأحد دوي انفجارين على الأقل قرب محطة كهرباء في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي أول تعليق رسمي، قال عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله (الحوثيين) حزام الأسد في تغريدة على حسابه بموقع إكس “عدوٌ مجرم ومفلس، لا يستهدف إلا المرافق الخدمية والأعيان المدنية: كهرباء، مياه…”.

وبدأت الغارات الإسرائيلية على اليمن في يوليو/تموز 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.

وفي المقابل، تشن جماعة الحوثي، دعما لغزة، هجمات متواصلة على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.