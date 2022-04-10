انفجارات قوية في مدينتي خاركيف وميكولايف جنوب أوكرانيا

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم الأحد أن سلسلة انفجارات قوية سُمع دويها في مدينتي خاركيف في الشمال الشرقي وميكولايف القريبة من البحر الأسود في الجزء الجنوبي من البلاد.

ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من صحة هذه التقارير.

قصف عنيف

تتعرض بعض المدن في الشرق لقصف عنيف ولا يستطيع عشرات الآلاف المغادرة.

ودعا المسؤولين الأوكرانيين المدنيين للفرار بعد هجوم صاروخي يوم الجمعة على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك بمنطقة دونيتسك، كانت مكتظة بالنساء والأطفال وكبار السن الذين يحاولون المغادرة.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونتسك اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء ضربة صاروخية على محطة قطارات في مدينة كراماتورسك الأوكرانية ارتفع إلى 57.وأضاف أن 109 أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي ألقت أوكرانيا بالمسؤولية عنه على روسيا.

ونفت روسيا مسؤوليتها قائلة إن طراز الصواريخ المستخدمة في الهجوم لا يستخدمه سوى الجيش الأوكراني.

مقبرة جماعية شمال كييف

وقال مسؤول أوكراني إنه تم العثور على مقبرة تضم جثتين لمدنيين على الأقل في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث اكتشاف من نوعه منذ الانسحاب الروسي من مناطق في شمال العاصمة.

وقال سوليفان اليوم الأحد إنه يتوقع أن يعمد الجنرال الروسي المعيّن حديثا للإشراف على العمليات في أوكرانيا إلى تدبير جرائم وأعمال وحشية بحق المدنيين الأوكرانيين. ولم يذكر سوليفان أي دليل.

ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه “عملية خاصة” لنزع سلاح أوكرانيا و”القضاء على النازيين” فيها. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.

وأجبر الغزو الروسي نحو ربع سكان أوكرانيا البالغ عددهم 44 مليون نسمة على ترك منازلهم، وحول المدن إلى أنقاض وتسبب في قتل أو جرح الآلاف.