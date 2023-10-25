أوكرانيا.. انفجارات قوية بالقرب من محطة خميلنيتسكي النووية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع خلال الليل لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة.

وأضافت الوكالة أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “حقيقة أن العديد من النوافذ في الموقع تهشمت تظهر مدى قرب (الانفجارات). في المرة القادمة، قد لا نكون محظوظين إلى هذا الحد”.