السبت 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

أوكرانيا.. انفجارات قوية بالقرب من محطة خميلنيتسكي النووية

25 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2023 8:27 مساءً
آثار القصف الروسي على أوكرانيا

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية في أوكرانيا وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع خلال الليل لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة.

وأضافت الوكالة أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتا عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع.

وقال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “حقيقة أن العديد من النوافذ في الموقع تهشمت تظهر مدى قرب (الانفجارات). في المرة القادمة، قد لا نكون محظوظين إلى هذا الحد”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
اشتباكات عنيفة على الأرض.. كتائب القسام: نتصدى لتوغل بري إسرائيلي
جنود من الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي: العمليات الموسّعة الجارية في غزة الآن ليست الغزو البري الرسمي
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
وزير خارجية الأردن: حرب إسرائيل البرية في غزة ستمثل كارثة إنسانية

الأكثر قراءة

آثار الدمار في محيط مستشفى المعمداني
طوفان الأقصى
صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
فيديو.. إسرائيل توثق: جنودنا دخلوا غزة ليلاً
الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
"القنابل الإسفنجية".. الخطوة المقبلة لإسرائيل في حربها ضد حماس