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انفجارات وحريق بمخزن ذخيرة في بيلغورود الروسية

27 - أبريل - 2022
آثار هجوم أوكراني على مخازن للوقود في بيلغورود في 1 نيسان.

آثار هجوم أوكراني على مخازن للوقود في بيلغورود في 1 نيسان.

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أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الأربعاء، أن سلسلة انفجارات دوت في الساعات الأولى من الصباح بمدينة بيلغورود القريبة من الحدود مع أوكرانيا، وإن حريقا اندلع في مستودع ذخيرة بالمنطقة.

وقال غلادكوف إن الحريق الذي اندلع في منشأة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا، لم يسفر عن إصابة أي مدنيين.

واتهمت روسيا أوكرانيا هذا الشهر بمهاجمة مستودع وقود في بيلغورود بطائرات هليكوبتر، وإطلاق النار على عدة قرى في المنطقة.

وتقع منطقة بيلغورود على الحدود مع مناطق لوغانسك وسومي وخاركيف في أوكرانيا، والتي تشهد جميعها قتالا عنيفا منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل شهرين.

وفي الأول من نيسان الحالي، تعرضت منشأة تخزين وقود في بيلغورود لهجوم شنته مروحيات عسكرية أوكرانية، كان هو الأول من نوعه لقوات حكومة كييف داخل الأراضي الروسية.

وقال حاكم منطقة بيلغورود حينها إن طائرتي هليكوبتر حربيتين أوكرانيتين قصفتا منشأة لتخزين الوقود في مدينة بيلغورود الروسية بعدما عبرتا الحدود على ارتفاع منخفض.

وأضاف حاكم المنطقة أن القصف أدى إلى حريق تسبب في إصابة اثنين من العمال، في حين تم إجلاء سكان بعض المناطق في المدينة الواقعة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

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