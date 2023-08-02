انفجارات وحطام طائرات.. أوكرانيا تتصدّى لهجمات مسيّرات على كييف

كشف رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو ومسؤول عسكري، أنّ وحدات مضادة للطائرات أسقطت طائرات مسيرة هاجمت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، فيما سقط حطام الطائرات المسيرة في ثلاث مناطق من دون وقوع إصابات.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تيليغرام، أنّ حطامًا سقط في منطقة سولوميانسكي في وسط كييف وأن أضراراً لحقت بمبنى غير سكني، مضيفًا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع.

وقال كليتشكو إن حطامًا سقط أيضًا في منطقة سياتوشين في غرب العاصمة، مضيفًا أن النيران اشتعلت في شجرة.

وقال سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، إن حطامًا سقط كذلك في فناء في منطقة هولوسيفسكي بالقرب من وسط المدينة، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى غير سكني.

ولم يتحدث أي من المسؤولين عن حدوث إصابات.

يأتي ذلك فيما أعلن حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، أنّ طائرات مسيرة روسية هاجمت في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء أيضًا، ميناء ومنشآت لتخزين الحبوب في المنطقة الساحلية الواقعة في جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى اشتعال النيران في بعض المنشآت.

وكتب على تطبيق تيليغرام أنه لم ترد تقارير عن حدوث إصابات.

هذا ورفعت الحكومة التحذيرات من غارات جوية في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها وأغلب المناطق الأخرى في أوكرانيا.