انفجاران في مدينة الباب السورية… قتيل وجرحى

اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل، رئيس مخفر بزاعة، إثر تفجير سيارة مفخخة كان يستقلها في مدينة الباب شمالي شرق حلب، كما أصيب 13 شخصاً بجراح خطرة ومتوسطة.

وأفاد المرصد عن وقوع إنفجار آخر في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”، وتحديداً عند مفرق قباسين دون وجود أي معلومات حول الخسائر البشرية والمادية.

كما شهدت المدينة، أمس الإثنين، استنفاراً كبيراً لفقرة “الحمزة” الموالية لتركيا، وذلك بعد اختطاف قيادي لها من قبل مسلحين مجهولين، حيث نظّمت حواجز وسيّرت دوريات ضمن الأحياء السكنية.

كما وقع، يوم الأحد الماضي، في مدينة عفرين، انفجار بقنبلة يدوية استهدف عنصر في الفصائل الموالية لتركيا إصابة عنصر في الفصائل الموالية لتركيا وأطفاله الثلاث بجروح.

واختطف مسلحون شاباً يعمل بتجارة الأسلحة من أمام منزله في شارع قديران في مدينة الباب، دون أنّ يعلم مصيره بعد، بحسب المرصد السوري.