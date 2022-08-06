السبت 8 محرم 1444 ﻫ - 6 أغسطس 2022 |
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انفجارٌ يهز العاصمة الأفغانية كابول

منذ 36 دقيقة
قتلى وجرحى في انفجار غربي كابول-ارشيفية

انفجار غربي كابول-ارشيفية

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وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الواقع في 6 آب 2022، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية المسلمة في البلاد.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم الذي جاء قبل احتفال عاشوراء الذي يحيي فيه الشيعة ذكرى استشهاد الحسين حفيد النبي محمد.

وقُتل ما لا يقل عن ثمانية في حين أصيب 18 في كابول أمس الجمعة في تفجير نفذه تنظيم الدولة الإسلامية.

    المصدر :
  • رويترز

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