انفجار المثنى يوجه أصابع الاتهام للحشد الشعبي في تهريب النفط من العراق

أسفر انفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى بجنوب العراق، البارحة السبت، عن إصابة عناصر بميليشيات الحشد الشعبي.

وفتحت هذه الواقعة، ملف تهريب المشتقات النفطية، على يد الفصائل المسلحة، خاصة مع وجود نقطة عسكرية تابعة للحشد الشعبي قرب موقع التفجير.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس السبت، مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين، بينهم تسعة من عناصر الحشد الشعبي، بانفجار أنبوب لنقل الغاز في محافظة المثنى.

كما أعلنت وزارة النفط، عن تشكيل لجنة فنية للتحقيق في ملابسات الحادث.

وتساءل مواطنون ومعنيّون عن سبب وجود حاجز أمني للحشد الشعبي، فوق أنبوب لنقل المشتقات النفطية، وهو ما أثار شكوك الأهالي ونواب البرلمان بشأن وجود عمليات تهريب تقوم بها هذه النقطة الأمنية.

وقال النائب في البرلمان العراقي، عن المحافظة عدي شعلان أبو الجون،إن ”انفجار الأنبوب الناقل للغاز لم يكن انفجارا فنيا، لكن هنالك ربما أسبابا أخرى تقف خلفه، لكننا بانتظار نتائج التحقيق، قبل استعجال إطلاق الأحكام“.

وأضاف: ”لدينا معلومات، بحسب ما رواها شهود العيان، لكن لا نريد أن نسبق الأحداث لأن البعض يعتبرها استهدافا للحكومة، إلا أننا سيكون لنا موقف آخر بعد استكمال التحقيقات، وسنراقب عن كثب وعازمون على التدخل في حال انحرفت التحقيقات عن مسارها الصحيح أو المراوغة والتأخير العمد“.

وذكر مصدر مطلع، أن ”الأنبوب الناقل الذي تعرض للانفجار، ينقل مختلف المشتقات النفطية من محافظة البصرة، إلى المحافظات الأخرى، حيث تجري عمليات تهريب وسرقة، من قبل عناصر تلك المجموعات“، مشيرا إلى أن ”وزارة النفط أرسلت فريقا كشفيا قبل أشهر، ونبّه تلك المجموعات، إلى وجود عمليات تهريب في المنطقة المحيطة بوجودهم“.

وينشط لواء أنصار المرجعية في المحافظات الجنوبية، وهو تابع للمجموعات المسلحة المنضوية في الحشد الشعبي، الممولة من قبل مكاتب المرجع الديني الأعلى آية الله علي السيستاني، وتشكل العام 2014، لقتال داعش، إبان اجتياحه عدة محافظات عراقية.

من جهته، يؤكد الخبير النفطي، صباح علو، أن ”تهريب المشتقات النفطية، يجري في العراق، منذ عدة سنوات، حيث تستخدم ناقلات خاصة بذلك، وهي معدة لهذا الغرض، لنقله إلى البحر، وبيعه للمافيات الدولية“.

ويتهم دبلوماسيون أمريكيون بعض فصائل الحشد الشعبي بتنفيذ عمليات تهريب النفط لصالح تمويل أنشطة هذه الفصائل بينها تمويل المجاميع التي تناهض وجود القوات الأمريكية في العراق.