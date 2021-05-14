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انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة يسفر عن مقتل 12 شخصا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - مايو - 2021 2:34 مساءً
انفجار قنابل عدة خارج مجمع سجون شرق أفغانستان

انفجار في أفغانستان - أرشيفية

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قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

    المصدر :
  • رويترز

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