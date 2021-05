انفجار بمسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة يسفر عن مقتل 12 شخصا

قال مسؤولون إن 12 شخصا على الأقل قتلوا في انفجار بمسجد في أحد أحياء العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن 12 شخصا بينهم إمام المسجد قتلوا وأصيب 15 آخرون.

ووقع الانفجار داخل المسجد لدى تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة في ثاني أيام عيد الفطر، والذي يفترض أن يكون اليوم الثاني من هدنة أعلنتها حركة طالبان لوقف إطلاق النار بين مسلحي الحركة والحكومة الأفغانية.

Imam, Neman, among those killed in Haji Bakhshi mosque blast in Shakar Dara district of Kabul: sources pic.twitter.com/j8ZC10kONJ

