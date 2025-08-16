انفجار بمصنع في ريازان الروسية يودي بحياة 11 شخصاً

قالت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت “إن انفجارا وقع في مصنع بمنطقة ريازان الروسية أمس أودى بحياة 11 شخصا وأصاب 130 آخرين”.

وذكرت الوزارة في بيان على تطبيق تيليجرام أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث بين الأنقاض في مكان الانفجار الذي وقع على بعد 320 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.

وقال بافيل مالكوف حاكم منطقة ريازان أمس الجمعة إن الحادث نجم عن اندلاع حريق داخل ورشة في المصنع.

ولا تفاصيل عن سبب الحريق ولم يتضح ما الذي ينتجه المصنع.

وسبق أن استهدفت أوكرانيا بطائرات مسيرة البنية التحتية العسكرية والاقتصادية في منطقة ريازان.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية أن الانفجار ناجم عن اشتعال النيران في البارود.