انفجار جديد يضرب إيران.. إصابات في حادث بمبنى سكني بمدينة قم

ذكرت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية اليوم الاثنين نقلا عن مسؤول في خدمات الطوارئ المحلية أن انفجارا وقع في مبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية.

وأضاف المسؤول أن الانفجار أسفر عن إصابة سبعة.

وذكر أن خمس سيارات إسعاف توجهت للمنطقة.

بدورها، افادت “سكاي نيوز” بأن التحقيقات الأولية تقول إن السبب يعود الى تسرب الغاز.

وأظهرت الصور المنشورة من موقع الحادث دمارًا واسعًا في الطابق الأول من المبنى المنفجر.

وتشهد طهران ومدن إيرانية أخرى في الأيام الأخيرة انفجارات في وحدات سكنية متعددة، عزاها المسئولون إلى «تسرّب» أو «انفجار» غاز، ما أثار تفاعلات واسعة من المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي.