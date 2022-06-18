انفجار يستهدف مزارًا هندوسيًا في العاصمة الأفغانية

استهدفت سلسلة انفجارات مزارًا هندوسيًا في حي كارتي باروان شمال غرب العاصمة الأفغانية كابول.

وأوضح مسؤول في أحد المعابد أن انفجارًا وقع في معبد للسيخ في العاصمة الأفغانية كابول، ولكن لم يتضح بعد إن كان قد أسفر عن سقوط ضحايا.

في السياق، نقلت قناة “طلوع نيوز” عن مسؤول أمني في حركة طالبان تأكيده وقوع انفجارات في شمال غرب كابول من دون الإشارة إلى تفاصيل الحادث والخسائر.

والأسبوع الماضي، انفجرت سيارة مفخخة في شرق العاصمة الأفغانية، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، وفقاً لما ذكرت وكالة أنباء “آماج نيوز” الأفغانية.

وقالت الوكالة الأفغانية إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة شرق العاصمة كابول أسفرت عن سقوط 6 قتلى فيما أصيب عدد آخر بجروح.

ولم تكشف الوكالة أو حركة طالبان عن طبيعة الهجوم الذي وقع في شرق كابول فيما إذا كان يستهدف عناصر من الحركة التي تسيطر على البلاد منذ آب الماضي.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وعادة ما تلقي حركة طالبان باللائمة على تنظيم داعش ـ ولاية خراسان الإرهابي الذي أعلن سابقاً مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مناطق من أفغانستان.

وتعهدت حركة طالبان في تصريحات سابقة بالعمل على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة في أفغانستان.