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انفجار صهاريج نفط تؤدي لحرائق هائلة في مصفاة “حمص” النفطية

منذ ساعة واحدة
حرائق في صهاريج نفط قرب مصفاة حمص

حرائق في صهاريج نفط قرب مصفاة حمص

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اندلع حريق هائل مساء اليوم في مدينة حمص السورية، نتج عن انفجار أولي أدى لاحتراق عدد من الصهاريج خلال تحميلها بالنفط الخام من منشأة قرب مصفاة حمص الرئيسية إثر انفجار في منطقة المستودع.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن انفجارا وقع في وقت سابق بشركة لنقل النفط الخام مملوكة للحكومة في المدينة، حيث اندلعت النيران بعد ذلك في الصهاريج التي كان يجري تحميلها بالنفط الخام من المنشأة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن محافظ حمص بسام بارسيك قوله إن فرق الدفاع المدني تعمل على إطفاء الحريق الذي اندلع أثناء “تحميل النفط الخام”. وأضاف بارسيك، إنه لا توجد إصابات بشرية، مضيفاً أن العمل جار على احتواء الحريق.

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