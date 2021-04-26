انفجار ضخم يهز صنعاء

هز انفجار عنيف العاصمة اليمنية صنعاء سمع صداه في أرجاء المدينة فجر اليوم الاثنين، وسط تقارير تعزو الحادث إلى هجوم للتحالف العربي على مستودع أسلحة تابع لجماعة “أنصار الله”.

وذكرت مواقع إخبارية يمنية نقلا عن مصادر محلية أن الانفجار الذي تبعته سلسلة انفجارات أخرى، وقع في مستودع يستخدمه الحوثيون كمخزن للأسلحة في حي الزريقي بين مدرسة الحرس ومدينة الثورة الرياضية وسط صنعاء.

ولم ترد بعد أنباء عن عدد الضحايا أو حجم الأضرار، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

#عاجل #صنعاء

انفجار مخزن اسلحه كبيره بعد غاره لمقاتلات القوات الجويه السعوديه..

تسلم الايادي — اليمن الآن (@ALyemennow) April 25, 2021